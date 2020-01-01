Garnett: "Wiggins, MVP olacak yeteneğe sahip"

NBA efsanesi Kevin Garnett, Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins'in MVP olma yeteneğine sahip olduğunu söyledi.



Wiggins'in NBA'de ilk maçını oynamasından bu yana beş yıl geçti. Kolejden gelirken, bir sonraki büyük NBA süperstarı olarak görülmüştü ve NBA'in en iyi oyuncularından biri olacağına dair güçlü bir inanç vardı.



Bugün, %44 isabetle maç başına 19.7 sayı, 4.4 ribaund ve 2.3 asistlik kariyer ortalamaları ile, Wiggins yıldız parıltıları gösterse de, kendisi hakkında yapılan tahminlerden çok uzak bir performans sergilemişti.



Son birkaç yıldır, Wiggins, savunmasının yanı sıra kötü bir iş ahlakına ve kötü şut tercihlerine sahip olduğu üzerine eleştiriler almıştı.



Yine de herkes inancını kaybetmedi. SiriusXM NBA Radyosu'na konuk olan eski yıldız Garnett, Wiggins'in bir MVP olabileceğini belirtti:



"MVP olma yeteneğine sahip. Sadece zorlamak istemiyor. Bilemiyorum. Ben ve Sam (Mithcell) her yıl Wiggs'i destekleriz. Harika bir adam, harika bir çocuk… eğer beni ararsa, telefonu açarım ve onun için elimden gelenin en iyisini yaparım. Onu çok severim. Ama keşke üçüncü vitesten yukarı çıksa ve tereddüt etmeyip, insanlara farkını ve yeteneğini gösterse."



Wiggins, en iyi sezonunda maç başına 23 sayının üzerinde bir ortalama elde etmişti, ancak o dönemden beri oyununda pek bir gelişme göstermemişti ve eski takım arkadaşı Karl-Anthony Towns ile Timberwolves'u istikrarlı bir şekilde playofflara çıkarma konusunda başarısız olmuştu.



