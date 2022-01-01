Garnett: "Wiggins, bu dönemin Jordan'ı ile oynuyor!"

Hall of Fame oyuncusu Kevin Garnett, Andrew Wiggins'in gelişimi hakkında konuşurken Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'yi "bu dönemin Michael Jordan'ı" olarak nitelendirdi.



ESPN'den Baxter Holmes ile yaptığı sohbette Garnett, Wiggins'in gelişiminin Curry'ye atıfta bulunarak "dönemin Michael Jordan'ı ile oynaması" gerçeğinden kaynaklandığını iddia etti:



"Döneminin Michael Jordan'ı ile birlikte oynuyor. Steve Kerr'den ve koçluk ekibinden edindiği bilgilerin yanı sıra, Golden State'teki bu üstün olma kültürünün de içinde yer alıyor. Oraya katılıp da bundan eksik olma lüksünüz yok. Oradakiler şampiyonluk kazanmış, siperde birlikte çarpışmış olan adamlar. Bence onu motive eden de bu."



"WIGGINS'IN SORUNU HEP İSTİKRAR OLDU"



Garnett, Wiggins'in favori oyuncularından biri olduğunu söylese de, "başka bir seviyede olacak yeteneğe sahip olmasına rağmen" olamaması durumunun kendisini 'kızdırdığını' açıkladı.



KG ayrıca, Wiggins'in basketbolu sevdiğini, fakat 'aşık olmadığını' düşündüğünü belirtti:



"İzlemeyi en sevdiğim oyunculardan biri. Ama bu durum beni biraz kızdırıyor da, çünkü başka bir seviyede olacak yeteneğe sahip.



Wiggs'le ilgili soru işareti, daima istikrar olmuştur. Süperstar olma yeteneğine sahip oluşundan ziyade, süperstar olma istikrarı."



"BASKETBOLU SEVİYOR, AMA AŞIK DENEMEZ"



Garnett, Wiggins'le takım arkadaşıyken genç oyuncuyu bir nevi harekete geçirmek adına denediği hiçbir şeyin işe yaramadığını da sözlerine ekledi:



"Andrew hakkında öğrendiğim tek şey, kendisi bir şeyi yapmak isteyene dek başkasının ona bir şey yaptıramayacağı olmuştu. Bence basketbolu seviyordu, fakat aşık denemezdi.



Wiggs'in hayatta başka ilgi alanları ve kendisini harekete geçiren başka şeyler var. Ben de buna saygı duymak zorundayım."



Wiggins, KG'nin bu ifadesine şu şekilde yanıt verdi:



"Birine bir şeyi zorla sevdiremeyiz diye düşünüyorum. Basketbolu seviyorum elbette, ama bu geçici. Sonuçta belli bir yere kadar oynayabileceğim."



