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Garnett, Timberwolves'u satın alamayabilir!

Eski Memphis Grizzlies azınlık sahibi Daniel E. Straus, The Athletic'den Shams Charania'ya göre Glen Taylor'dan Wolves ve Lynx takımlarını satın almak için "görüşmelerde" bulunuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Memphis Grizzlies azınlık sahibi Daniel E. Straus, The Athletic'den Shams Charania'ya göre Glen Taylor'dan Wolves ve Lynx takımlarını satın almak için "görüşmelerde" bulunuyor.

Charania'nın bildirdiğine göre, anlaşma tamamlanmadan önce iki tarafın çeşitli konularda hala bir anlaşmaya varması gerekiyor.

Timberwolves 21 Temmuz'da satışa sunulmuştu.

NBA ve takımın efsanesi Kevin Garnett tarafından yönetilen bir fon da dahil olmak üzere birçok fon, Timberwolves'u satın almak için ilgi göstermişti.

Takım satın alacak kişinin, Straus olacağı tahmin ediliyor.


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