Garnett'ten "Timberwolves, Seattle'a taşınabilir" iddiası!

Minnesota Timberwolves'un eski süperstarı Kevin Garnett, Wolves'un yeni takım sahipleri grubunun ekibi Seattle'a taşıyabileceğini iddia etti.



The New York Times'tan Sopan Deb ile yaptığı sohbette Garnett, Wolves'un yeni sahiplerinin yakın bir gelecekte takımı Seattle'a taşıyabileceklerini belirtti:



"Aslında Alex Rodriguez'in Timberwolves'ı Seattle'a taşıyacağına dair fısıltılar duymuştum. Yani bakacağız. Bilmiyorum. Kimse Wolves'un Minneapolis'ten ayrıldığını görmek istemez ama biliyorsunuz ki, bu bir iş. Timberwolves'ın Minneapolis ve Minnesota'dan ayrılmasını şahsen asla istemem. Bence bu takım o eyalet için çok şey ifade ediyor."



Şu anda Timberwolves'un Minnesota'dan ayrılacağına dair başka bir ipucu bulunmuyor.



