Garnett, Nash için: "O Hollywood duruşunun altında, bir katil yatar!"

NBA efsanesi Kevin Garnett, Brooklyn Nets'in Steve Nash'i takımın başantrenörü olarak işe alma kararı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Garnett, iki kez NBA MVP'si ve Hall of Fame oyuncu olan Nash'in, Brooklyn'in koçu olarak harika bir iş çıkaracağına inanıyor.



KG, New York Daily News'den Kristian Winfield'a şunları söyledi:



"Hollywood gülüşünün, saçlarının ve harika muhabbetinin altında bir katil yatıyor. O rekabetçinin kralıdır. Asla pes ettiğini hatırlamam. Her zaman ayakta kaldığını hatırlarım. Burnunun kırıldığını ve ona rağmen devam ettiğini hatırlarım. Steve bir dövüşçüdür. Sizinle siperde olmasını isteyeceğiniz adamlardan biridir.



Sizinle bu şekilde beraber olmasını istediğiniz pek çok insan vardır, rakibe karşı savaşacak ve orada sizinle olacak kişiler. Steve de onlardan biridir. Tüm bu küstahlığı ve cilalı duruşu altında onun ateşli bir rekabetçi olduğunu her zaman hatırlarım."



Nash, Nets ile dört yıllık bir sözleşme imzalamıştı ve bu onun bir başantrenör olarak ilk tecrübesi olacak.