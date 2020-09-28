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Garnett: "LeBron, gördüğümüz en bencil olmayan oyuncu"

NBA efsanesi Kevin Garnett, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i "gördüğümüz en bencil olmayan oyuncu" olarak tanımladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Kevin Garnett, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i "gördüğümüz en bencil olmayan oyuncu" olarak tanımladı.

Garnett, Yahoo Sports ile yaptığı bir telefon röportajında şunları söyledi:

"O, gördüğümüz en bencil olmayan oyuncu. Süper gücü, takım arkadaşlarının her zaman en iyisini ortaya çıkarma yeteneğidir. Kral ne zaman saldıracağına, ne zaman saldırgan olacağına ve ne zaman güvenli oynayacağına dair gerçek bir ustalığa sahip."

KG, LeBron'un geçtiğimiz yıl playoff maçlarını kaçırdıktan sonra, bu sezon her zamankinden daha odaklı göründüğünü ve rakip savunmaları ayırma yeteneğinin, yaşına rağmen halen elit olduğunu ekledi:

"2005'ten bu yana geçen yıl ilk kez playofflarını kaçırmasının, bu sezon kendisini oldukça odaklanmış bir şekilde ortaya çıkardığını söyleyebilirsiniz. LeBron'un ayrıntılara olan ilgisi eşsizdir. Rekabetin güçlü yönlerine odaklanmak ve kendi oyununu bu yoğunluğa rakip olacak şekilde ince bir şekilde ayarlamak konusunda harika bir iş çıkarıyor."


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