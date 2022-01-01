Garnett: "LaMelo, beş yıl içinde MVP olabilir!"

Hall of Fame oyuncu Kevin Garnett, Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball'un önümüzdeki beş yıl içinde MVP seçilebileceğini söyledi.



Yeni programı 'KG Certified'ın ikinci bölümünde Garnett, LaMelo'nun önümüzdeki beş yıl içinde NBA'de normal sezon MVP'si ödülü kazanabileceğini belirtti:



"Hangi takımı izlemeyi çok seviyorum biliyor musun? Hornets'ı. LaMelo'yu tüm YouTube'da ve diğer platformlarda takip ettim. Muhtemelen favorilerimden biri kendisi, bir de Cole Anthony var.



LaMelo'da biraz eski toprak havası var, pas vermeyi seviyor ve basketbol IQ'su da yüksek. Magic Johnson'ı oldukça andırıyor.



Vücudunu biraz daha güçlendirip kendine özgüvenini başka bir seviyeye taşıması konusunda sabırsızım. Beş yıldan kısa bir sürede MVP olacağını düşünüyorum, çünkü lig oyununu ve stilini dikte ediyor."



LaMelo 19.5 sayı, 7.2 ribaund ve 7.7 asist ortalamalarıyla oynarken, Hornets ekibi 28-23'lük derecesi ile Doğu Konferansı'nda yedinci sırada bulunuyor.



