Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Garnett: "Koronavirüs bittiğinde, maraton koşabilmem lazım"

Hall of Fame oyuncusu Kevin Garnett, koronavirüs salgını bittikten sonra "maraton koşabileceğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Hall of Fame oyuncusu Kevin Garnett, koronavirüs salgını bittikten sonra "maraton koşabileceğini" söyledi.

Devam eden KOVID-19 salgını, birçok insanı süresiz olarak evlerinde karantinaya almaya zorladı, ancak NBA efsanesi ve yeni Hall of Fame oyuncu Kevin Garnett, koşu alışkanlığını sürdürmek için çok zaman buluyor.

Associated Press NBA yazarı Tim Reynolds, egzersizin zor zamanlar geçirmesine yardımcı olduğunu açıklayan Garnett'in söylediklerini, şöyle tweetledi:

"Hall of Fame seçilen efsane Kevin Garnett'le bugün, yaklaşmakta olan bir etkinlik için bir araya geldim. Egzersiz yapmanın, bu zamanları atlatmasına yardımcı olduğunu söyledi ve 'Bu durum bittiğinde bir maraton koşabilmeliyim' dedi."

Eski Minnesota Timberwolves ve Boston Celtics süperstarının, unutulmaz 21 yıllık kariyeri boyunca yaz antrenmanlarının bir parçası olarak sabahın erken saatlerinde plaj koşuları yaptığı biliniyordu.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal