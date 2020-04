Garnett: "Koronavirüs bittiğinde, maraton koşabilmem lazım"

Hall of Fame oyuncusu Kevin Garnett, koronavirüs salgını bittikten sonra "maraton koşabileceğini" söyledi.



Devam eden KOVID-19 salgını, birçok insanı süresiz olarak evlerinde karantinaya almaya zorladı, ancak NBA efsanesi ve yeni Hall of Fame oyuncu Kevin Garnett, koşu alışkanlığını sürdürmek için çok zaman buluyor.



Associated Press NBA yazarı Tim Reynolds, egzersizin zor zamanlar geçirmesine yardımcı olduğunu açıklayan Garnett'in söylediklerini, şöyle tweetledi:



"Hall of Fame seçilen efsane Kevin Garnett'le bugün, yaklaşmakta olan bir etkinlik için bir araya geldim. Egzersiz yapmanın, bu zamanları atlatmasına yardımcı olduğunu söyledi ve 'Bu durum bittiğinde bir maraton koşabilmeliyim' dedi."



Eski Minnesota Timberwolves ve Boston Celtics süperstarının, unutulmaz 21 yıllık kariyeri boyunca yaz antrenmanlarının bir parçası olarak sabahın erken saatlerinde plaj koşuları yaptığı biliniyordu.