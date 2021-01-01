Garnett: "Jordan bir tanrı gibiydi, LeBron küçük dostum gibiydi"

NBA'in eski süperstarlarından Kevin Garnett, kendi gözünden Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James arasındaki farkı anlattı.



GQ'dan Michael Pina ile yaptığı röportajda Garnett, MJ'i izlemenin "bir tanrıyı izlemek" gibi olduğunu söylerken, LeBron'u yaşça küçük bir arkadaşı olarak gördüğünü açıkladı:



"Arada farklı bir saygı seviyesi var. Michael Jordan'ı bir tanrı olarak görürdüm ve basketbolun, benim oynadığım versiyonunu yansıttığını düşünürdüm. LeBron'a daha çok küçük dostum gibi baktım. Zamanla büyüyen ve herkesten daha iyiye giden bir arkadaş gibi. Ona zamanında kesinlikle fena şeyler söylemişimdir. O da tabii ki bana söylemiştir."



"LİGİ TAŞIMA KONUSUNDA HARİKAYDI"



Yine de Garnett, LeBron'a Jordan'ın emekli olmasından sonra ligi taşıma konusunda oldukça iyi bir iş çıkardığı için övgüde bulunmayı da eksik etmedi:



"Bunun içinizde olması gerekir. Hiç kimse mükemmel değil ve bunun nasıl yapılacağına dair bir anlatı kitabı da yok. O bu konuda harika bir iş çıkardı. Ona bu konuda saygı göstermek gerektiğini düşünüyorum."



