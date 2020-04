Garnett: "Hall of Fame'e seçilmek, her şeyin 'doruk noktası'"

NBA efsanesi Kevin Garnett, Hall of Fame seçilmenin, 22 yıllık NBA kariyeri sırasında oyuna kattığı her şeyin "doruk noktası" olduğunu söyledi.



43 yaşındaki Garnett, Tim Duncan ve merhum Kobe Bryant'a katılarak 2020 HOF sınıfının bir parçası olmuştu:



"Bu doruk noktasıdır. Bunun için sayısız saatlerini verdin. Kendini bir zanaate adadın. İzin yapmadın. Sakatlıklarla oynadın. Feragat ederek oynadın. Engellerle oynadın. Hiçbir şey için mazeret üretmedin. Bu, doruk noktası. Harcadığın tüm bu saatler... işte tam bunun için yapıyorsun. Bir 'Hall of Famer' olarak tanınmak, benim için en önemli şey demek."



Garnett, NBA tarihinde en az 25.000 sayı, 10.000 ribaund, 5.000 asist, 1.500 blok ve 1.500 top çalma ile oynayan tek oyuncu. Ayrıca Boston'ın 2008 NBA şampiyonluğunun bir parçasıydı.



TAYLOR DA TEBRİKLERİNİ SUNDU



Minnesota Timberwolves sahibi Glen Taylor, çalkantılı geçmişlerine rağmen, KG'yi övmekten geri kalmadı:



"Bu çok hak edilen bir onur. Kevin'i Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame'e seçildiği için kutluyoruz. 1995 yılında onu draft ettiğimiz günden beri, Minnesota'nın daha önce hiç tecrübe etmediği özel bir şeyi olduğunu biliyorduk. Kevin'in sahada ve saha dışında büyümesini izledim ve Timberwolves organizasyonuna yaptığı katkılardan dolayı sonsuza dek minnettar olacağım."



Garnett, takımı 2004'te Batı Konferansı finallerine yaptığı tek yolculuğa ve sekiz kez üst üste playoff yarışına götürmüştü.