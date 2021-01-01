Garnett: "Davis, vücudu için başka bir seviyeye geçmeli"

NBA efsanesi Kevin Garnett, Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in vücudunu geliştirmek için başka bir seviyeye geçmesi gerektiğini söyledi.



Garnett, Davis'in sezon süresince dayanıklılığı ve vücudunu gelecekte nasıl geliştirmesi gerektiği konusundaki düşüncelerini paylaştı.



Davis, bu sezon çok sayıda rahatsız edici sakatlık yaşamış ve playoff zamanı geldiğinde Lakers'a yardımcı olamamıştı. Bu sakatlıkların en sonuncusu, 4. maçın sonunda Phoenix Suns'a karşı geçirdiği kasık sakatlığıydı.



Yakın zamanda "The Dan Patrick Show"da yer alan KG, Davis'in kariyerinin geri kalanında başarılı olmak için vücudu üzerinde çalışması gerektiğini iddia etti:



"Son on yıldır ne yaptıysa işe yaramıyor. Normal sezonda formda kalması gerekli. Şu konuda dürüst olalım, LeBron, Los Angeles'a sadece kariyerini Lakers gibi büyük bir organizasyonda tamamlamak için gelmedi. Dwyane Wade'in Miami'de kendisine yaptığı gibi, daha genç bir versiyonuyla oynamak istediği için, Los Angeles'a şampiyonluk mirasını ve ruhunu devam ettirmek için geldi. Lakin şu anda AD, bunu yapmıyor."



