Garnett: "Böyle bir hikayeyi bitirmenin, en mükemmel yolu budur"

NBA efsanesi Kevin Garnett, Kobe Bryant ve Tim Duncan gibi diğer efsane oyuncular ile Hall of Fame'e girme hakkında konuştu.



2020 Hall of Fame sınıfı, NBA efsaneleri Garnett, Duncan ve Kobe'nin hepsinin alınmasıyla, şimdiye kadar görülen en iyi sınıflardan biri oldu.



Garnett, Duncan ve Bryant'ın yanı sıra eski WNBA yıldızı Tamika Catchings ile Hall of Fame'e girmenin ne anlama geldiğinden bahsetti:



"Bu iki adamla girmek dışında, başka iki kişiyi daha isteyemezdim. Ve Tamika Catchings'e de selam olsun. Ben büyük bir Catch hayranıyım; Catch emeğini ortaya koydu, çalıştı ve hepimizi burada görmek harika."



Garnett, muhtemelen tarihin "en çok yıldız toplayan" Hall of Fame sınıfının ve başarının "en üstte" olduğunu da ekledi.



"BİTİRMENİN EN MÜKEMMEL YOLU BU.."



Bryant, Ocak ayı sonlarında bir helikopter kazasında trajik bir şekilde vefat ettiği için bu yaz törende mevcut olmayacak olsa da, Garnett, Bryant ile olan ilişkisini ve Duncan ile olan NBA savaşlarını sevgiyle hatırlıyor:



"Kobe ile erkenden tanıştık ve bir dostluğumuz ve gerçek bir bağımız vardı. Timmy ve sayısız savaşlarda yer aldık. Bu hikayeyi, tüm ufak detaylarla anlatamam Bu hikayeyi şimdiye kadar olduğundan daha çekici hale getiremem. Böyle bir hikayeyi bitirmenin en mükemmel yolu budur."



Garnett, NBA'de 21 sezon oynamış ve bunların 13'ünü Minnesota Timberwolves ile iki ayrı dönemde geçirmişti. Ayrıca Boston Celtics ile altı sezon ve Brooklyn Nets ile de bir buçuk yıl oynamıştı ve 2008'de Celtics ile bir şampiyonluk kazanmıştı.