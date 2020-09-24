Garnett: "Bizim jenerasyon, bubble'da asla oynayamazdı"

NBA efsanesi Kevin Garnett, kendi neslinin neden bir NBA bubble'ında 'asla' oynayamayacağını açıkladı.



Garnett, NBA'deki 21 sezonunda çok şey yapmıştı: Hall of Fame oyuncu 15 kez All-Star olmuş, Yılın Savunmacısı seçilmiş, lig MVP'si ve NBA şampiyonu da olmuştu. Ancak eski Minnesota Timberwolves ve Boston Celtics yıldızı, kariyeri boyunca yapamayacağı tek bir şeyden emin: NBA bubble'ının içinde oynamak.



Complex'in Load Management podcast'inde konuk olan Garnett, neslinin lige getirdiği enerjinin bubble'ın içinde sürekli gözetim altında kalamayacağını söyledi:



"Dürüst olmak gerekirse, bubble'ın içinde asla oynayamazdık. Birinin şutunu bloklarken kaç kere 'Al git şu topu buradan' diye bağırdığımı biliyor musun? Beni orada duyabilirdin. Çok sansür yaparlardı. Oyuncular etrafta çıplak dolaşırken ve t**akları sallanırken falan tüm bu kameralar olamazdı. O zaman lig farklıydı. Biz koca adamlardık."



"BARBARCA OLURDU"



KG, oyuncuların o zamanlar lobide dolaşıp rakiplerini görmek zorunda olma fikrini asla kavrayamayacaklarını da sözlerine ekledi. Eski yıldıza göre, muhtemelen iki günden sonra kavga çıkardı ve bu da ligin buna müdahale etmesiyle sonuçlanırdı:



"Barbarca olurdu. Asla böyle bir durumda olamazdık. Kaotik olurdu. Beraber ve karşılıklı oynadığım adamlarla böyle bir bubble'da yer almak ve vakit geçirmeye çalışmak çok zor olurdu. Biz çok rekabetçi adamlardık. Herkes rekabetçiydi. Herkes, her maçta neredeyse kavga ederdi."



Son olarak KG, şu anda işlerin ne kadar değiştiğini açıkladı ve koçların, oyuncuların ne kadar yüreği veya cesareti olduğunu bilmediğini söyledi:



"Artık lig değişti. Ve ne var biliyor musun? Hepinize karşı dürüst olacağım. Muhtemelen bunun için biraz tepki göreceğim ama hiçbir antrenör bana ne kadar süre oynayacağımı söyleyemez. Sahaya çıktığımda, sonuna kadar oradayım demektir. Oynayabilirsem oynarım. Oynamam için bana para ödüyorsunuz, o yüzden kapayın çenenizi ve bırakın oynayayım. Ve bundan sonra tartışma da olamaz. Konuşma bitmiştir."



