Efsane oyuncu Kevin Garnett, Minnesota Timberwolves'un sahibi Glen Taylor'ı eleştiri yağmuruna tuttu ve kendisine "yılan" yakıştırmasını yaptı.



Garnett, NBA kariyerinin çoğunu Timberwolves ile geçirmişti. 1995 yılında takım tarafından draft edilmiş ve 2007'de Boston Celtics'e takas edilmeden önce ilk 12 sezonunu orada oynamıştı. Boston'da altı sezon ve Brooklyn Nets ile bir buçuk sene geçirdikten sonra, Garnett 2014-15 sezonunun ortasında Minnesota'ya dönmüş ve son bir buçuk NBA sezonunu da orada geçirmişti.



Ancak Garnett düzenli olarak Wolves taraftarlarına olan sevgisini ilan ederken, Timberwolves sahibi Taylor hakkında aynı şekilde hissetmiyordu.



Celtics, önümüzdeki sezon Garnett'in numarasını emekliye ayıracak ve bu da Minnesota'nın neden aynı şeyi yapmadığını merak ettiriyor. The Athletic'den Shams Charania ile yaptığı bir röportaj sırasında, kısa süre önce Hall of Fame olan oyuncu, nedenini açıkladı:



"Glen nasıl düşündüğümü biliyior, üzerinde durmayacağım. Her şeyden önce, söyledikleri samimi değil. İkincisi, birçok taraftardan ve sanırım oradaki topluluktan baskı görüyor. Glen ve ben, Flip (Saunders) ölmeden önce bir anlayışa sahiptik ve Flip öldüğünde bu anlayış onunla gitti. Bunun için Glen'i affetmeyeceğim. Onu affetmeyeceğim. Onun dürüst bir insan, dürüst bir iş adamı olduğunu düşünmüştüm ve Flip öldüğünde her şey onunla gitti."



"BEN YILANLARLA İŞ YAPMAM..."



KG ilk olarak 2015 yılında Timberwolves'a geri döndüğünde, o ve Taylor, emekli olduktan sonra mülkiyet grubuna katılacağını veya takımda önemli bir rol oynayacağı konusunda anlaşmıştı. Ancak Saunders öldükten sonra Taylor sözünden dönmüştü ve Garnett'i bu konuda sinirlendirmişti:



"Şikayet etmek için bir neden yok. Önüme bakıyorum. Minnesota'da ve o toplulukta geçirdiğim yıllarımı çok seviyorum. Bu noktada, Ne Glen Taylor'la, ne de Taylor Corp. ile ilgili bir şey istemiyorum. Timberwolves'umu çok seviyorum, adamlarımı her zaman seveceğim, orada benimle yürüyen insanları her zaman seveceğim. Minneapolis şehri ve kalbimdeki Minnesota eyaleti için her zaman özel bir yerim olacak. Ama ben yılanlarla iş yapmam. Yılan heriflerle iş yapmam. Herkese açıkça kendini gösteren yılanlarla veya yılan benzeri insanlarla iş yapmamaya çalışıyorum."



43 yaşındaki efsane oyuncunun, Taylor ile görünüşte telafi edilemez bir ilişkisi bulunuyor ve bu da Timberwolves taraftarları için üzücü bir durum.