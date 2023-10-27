Eski NBA süperstarı Kevin Garnett, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in Sixers'tan genel menajer Daryl Morey'yi görevden almasını istemesi gerektiğini söyledi.



Büyük ölçüde James Harden'ın takas talebi sebebiyle istikrarsız bir dönemden geçen 76ers'ın yıldızı Embiid hakkında, geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan bu gelişmeler sonucunda birçok spekülasyon yapılmıştı.



Garnett ise Embiid'in, Harden'ın durumunu çözemediği için Morey'nin gönderilmesi adına baskı yapması gerektiğini öne sürdü:



"Sürekli bir oyun çeviriyorlar. Morey bu işi yazın halledebilirdi. Ben Joel Embiid olsam, Daryl Morey'nin defolup gitmesini isterdim. Hani Elton Brand GM'di? Neler dönüyor burada? Embiid olsam bu duruma çok sinirlenirdim... Adam MVP olmuş, fakat şampiyonluk tartışmalarında adı geçmiyor."



Harden'ın tercih ettiği hedef olan LA Clippers kendisini almakla ilgilense de, henüz bir anlaşma gerçekleşmemişti. Bu düşüncenin temel nedeni, Harden ve Clippers'ın dahil olduğu takas görüşmelerini yürüten kişinin Daryl Morey olmasıydı.



