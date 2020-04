Garnett: "2008 Boston takımında herkes kardeşimdir, Ray Allen da dahil"

NBA efsanesi Kevin Garnett, eski takım arkadaşı Ray Allen ile arasındaki anlaşmazlığa rağmen, Hall of Fame törenine katılma olasılığından bahsetti.



Garnett yakında Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame'de basketbolun özel isimleri arasında yer alacak, ancak şu anda 2008 sezonu Boston Celtics ekibinin yeniden birleşmesini zorlamak istemiyor. Garnett ve Paul Pierce'ın her zaman yakın olduğu bilinse de, bu üçlünün üçüncü dişlisi Allen'ın pek öyle olmadığı biliniyor.



Garnett, Boston'daki görev sürelerinin sona erme biçimi konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığa rağmen, Allen'ı törene gelmesi kapıyı açtı. Ama perde arkasında hiçbir şeyi zorlamayacağını da ekledi:



"Bu önemli değil. Bu adamlardan bunu yapmalarını istemeye cesaret edemem. Bunu yapacak bir adam değilim. Birisi kendi başına bir şey yapmak istiyorsa, güzel. O 2008 takımındaki herkesle bağlantım var. Sonsuza kadar kardeş olacağız. Ne fazla ne eksik. Oyun falan istemiyorum. Eğer gerçekse, gerçektir, değilse, değildir. Ne olursa olsun takdirlerini göstermek isteyenler varsa, harika. Bunu asla bu adamlardan birinden özellikle isteyemem. O takımdakiler, hayatım boyunca kardeşim olacaklar. Ray de dahil."



Garnett ve Pierce, 2012'de en büyük rakipleri olan Miami Heat için Celtics'ten ayrılan Allen'la kızgındı. Pierce, önceden haberi olmasını isterken, Garnett, Allen'ın takımı terkettiği gerçeğini kaldıramamıştı.



Emekli olduktan sonra, Pierce bunu 'köprünün altından çok sular aktı' şeklinde kabul etse de, Garnett'in kin tuttuğu biliniyordu ve bu yakın zamana kadar doğruydu.



Allen, Eylül 2018'de Hall of Fame'e girmiş, ancak ne Pierce ne de Garnett törene katılmıştı.