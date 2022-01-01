Garland ve LeVert, bu gece Detroit'e karşı yoklar!

Cleveland Cavaliers'ın yıldızları Darius Garland ve Caris LeVert'ün bu gece Detroit Pistons'a karşı forma giymeyecekleri bildirildi.



Garland'ın bu geceki maçı, kendisini haftalardır rahatsız eden sırt problemi, LeVert ise burkulmuş olan sağ ayağı sebebiyle kaçıracağı duyuruldu.



Cavs koçu J.B. Bickerstaff, dünkü antrenmanın ardından Garland veya LeVert'ün durumu hakkında hiçbir şey söylemedi.



Garland, geçen haftaki All-Star arasından önce bel ağrısı sebebiyle beş maç forma giyememişti. 22 yaşındaki oyuncu, buna rağmen All-Star Hafta Sonu etkinliklerinde yer almış ve önceki Pazar günü Team LeBron'un galibiyetinde 13 sayı kaydetmişti.



LeVert ise Cavs'in kendisini son takas günü kadrosuna katmasından bu yana dört maçta oynamış ve 13.3 sayı ile 3.8 asist ortalamaları tutturmuştu.



