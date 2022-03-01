Garland: "LeBron'suz başarıya ulaşmak güzel olur!"

Cleveland Cavaliers'ın yükselen yıldızı Darius Garland, Cavaliers'ın LeBron James olmadan başarıya ulaşmasının 'oldukça güzel olacağını' söyledi.



1998'den bu yana dokuz kez playofflara kalan ve tüm bu playoff serilerine LeBron'un liderliğinde yükselen Cavs ekibi, bu sezon yakaladığı 27-19'luk çıkışla bu seriyi bozma yolunda ilerliyor.



The Athletic'ten Shams Charania'ya verdiği röportajda Garland, bu takımın kendine has bir kimliği olduğu için ne kadar heyecanlı olduğundan şu şekilde bahsetti:



"Bron olmadan kendi mirasımıza sahip olmak oldukça güzel olur. Ayrıca Bron'sız uzun bir playoff yarışına girmek de inanılmaz olur. Tüm şehri arkamıza almış oluruz. Onlar da uzun zamandır bunu bekliyordu. Playofflara tekrar yükselmek Cleveland şehri ve Cavs organizasyonu için çok şey ifade edecektir."



Cavaliers, Doğu Konferansı'nda 6. sırada yer alıyor.



