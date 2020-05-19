Garip filmi nerede çekildi, kaç yılında

Star Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan Garip filmi için heyecan dorukta. Küçğk yaşına rağmen yaptığı oyunculuk ile dönemin en iyi çocuk oyuncularından biri olmayı başaran Ece Alton ile usta oyuncu Kemal Sunal'ın yer aldığı dizi izleyenlere duygusal anlar yaşatacak. Bir baba kız hikayesinin anlatıldığı film, 1986 yılına ait olup merakla bekleniyor. Buna göre; Garip filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Garip filmi nerede, kaç yılında çekildi?Garip filmi İstanbul'un Beşiktaş semtinde ve çevresinde çekilmiştir.Yeşilçam'ın futbol kökenli sinemacılarından Memduh Ün'ün filminde Kemal Sunal geçinmek için ne iş olsa yapan futbol meraklısı, Beşiktaş'a aşık, kara kartallı kasketini başından eksik etmeyen bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkartan delikanlı, Galatasaraylı bir arkadaşına ait olmasına karşın siyah-beyaz renklerde boyadığı sandalın içinde, kundakta bir bebek bulur. Defalarca denemesine karşın bebeği kimseye bırakamayınca, yanına alır, sevgiyle büyütür. Kemal Sunal, bebeğin altını değiştirirken, "Sen Galatasaraylısın galiba, onlar da hemen su koyverirler", ya da bebek ağlayınca, "Tamam sen kesin Galatasaraylısın, onlar da çok ağlar" demektedir. Büyüyünce cin gibi kız olur bu ufaklık ancak babasının "telkinleri" doğrultusunda Galatasaraylıdır. Baba-kız birlikte maça giderler. Ün, net biçimde Beşiktaş sempatizanı bir film olan Garipe bol bol futbol görüntüsü serpiştirir. Kullanılan dökümanter ve canlandırma görüntülerinin tamamına yakını, Gol Kralındakilerin aynısıdır.Kemal Sunal: KemalEce Alton: FatoşFatoş Sezer: Naci Akman'ın EşiReha Yurdakul: Kemal'in ArkadaşıSevil Üstekin: Ev Sahibi Şaheser HanımAslan Altın: Naci AkmanTuncer Sevi: Kemal'in Galatasaraylı ArkadaşıNecdet Yakın: 13 Çocuğu Olan Adam