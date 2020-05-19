Garip filmi nerede çekildi, kaç yılında

Memduh Ün'ün yer aldığı Garip filmi 1986 yılı yapımı olup duygusal ve sürükleyici sahneleri ile izleyenlerin tekrar, izlemeyenlerin ise ilk kez izleyeceği bir film olacak. Bir baba kız hikayesinin anlatıldığı Garip filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Garip filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

19 Mayıs 2020 16:00
Garip filmi nerede çekildi, kaç yılında
Star Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan Garip filmi için heyecan dorukta. Küçğk yaşına rağmen yaptığı oyunculuk ile dönemin en iyi çocuk oyuncularından biri olmayı başaran Ece Alton ile usta oyuncu Kemal Sunal'ın yer aldığı dizi izleyenlere duygusal anlar yaşatacak. Bir baba kız hikayesinin anlatıldığı film, 1986 yılına ait olup merakla bekleniyor. Buna göre; Garip filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Garip filmi nerede, kaç yılında çekildi?
GARİP FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Garip filmi İstanbul'un Beşiktaş semtinde ve çevresinde çekilmiştir.

GARİP FİLMİ KONUSU

Yeşilçam'ın futbol kökenli sinemacılarından Memduh Ün'ün filminde Kemal Sunal geçinmek için ne iş olsa yapan futbol meraklısı, Beşiktaş'a aşık, kara kartallı kasketini başından eksik etmeyen bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkartan delikanlı, Galatasaraylı bir arkadaşına ait olmasına karşın siyah-beyaz renklerde boyadığı sandalın içinde, kundakta bir bebek bulur. Defalarca denemesine karşın bebeği kimseye bırakamayınca, yanına alır, sevgiyle büyütür. Kemal Sunal, bebeğin altını değiştirirken, "Sen Galatasaraylısın galiba, onlar da hemen su koyverirler", ya da bebek ağlayınca, "Tamam sen kesin Galatasaraylısın, onlar da çok ağlar" demektedir. Büyüyünce cin gibi kız olur bu ufaklık ancak babasının "telkinleri" doğrultusunda Galatasaraylıdır. Baba-kız birlikte maça giderler. Ün, net biçimde Beşiktaş sempatizanı bir film olan Garipe bol bol futbol görüntüsü serpiştirir. Kullanılan dökümanter ve canlandırma görüntülerinin tamamına yakını, Gol Kralındakilerin aynısıdır.

GARİP FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal: Kemal
Ece Alton: Fatoş
Fatoş Sezer: Naci Akman'ın Eşi
Reha Yurdakul: Kemal'in Arkadaşı
Sevil Üstekin: Ev Sahibi Şaheser Hanım
Aslan Altın: Naci Akman
Tuncer Sevi: Kemal'in Galatasaraylı Arkadaşı
Necdet Yakın: 13 Çocuğu Olan Adam

GARİP FİLMİ MÜZİĞİ DİNLE

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