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Gareth Southgate: "Her şey bizim elimizdeydi"

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, Hırvatistan maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Gareth Southgate: 'Her şey bizim elimizdeydi'
İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, Hırvatistan'ı EURO 2020'de 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

İyi oynadıklarını belirten teknik adam, "Taraftarlarımıza, ülkemize gerçekten eğlenceli bir akşam yarattığımız için mutluyuz. Oyuncularım önemli bir maçta harika iş çıkardı. Başlangıçtan itibaren sıcağa rağmen kontrolü ele aldık, her şey bizim elimizdeydi" dedi.

Hırvatistan'ın orta sahasını baskı altına aldıklarını belirten Southgate, "Orta sahalarını düşürmemiz, onları baskı altına almamız en önemli şeydi. Yaratıcılıklarını sınırladık ve başarıya ulaştık. Sahadaki herkes harika performans gösterdi" ifadelerini kullandı.

İngiltere gruptaki 2. maçında 18 Haziran günü İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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