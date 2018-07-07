Gareth Southgate, final yolunda gönlünden geçen takımı söyledi...

İngiltere teknik direktörü Gareth Southate, İsveç'i 2-0 yenip yarı finale kaldıkları maçın ardından konuştu.



İsveç maçını değerlendiren Southgate, ''Uzatmaya ve penaltılara giden Kolombiya maçının ardından bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. İsveç çok organize bir takım. Topun daha çok bizde olması önemliydi. Dele Alli'nin performansından çok mutluyum. Harika bir gol attı.'' dedi.



''YARI FİNALDE RUSYA HARİKA OLUR''



Yarı finalde gönlünden geçen rakibi de söyleyen İngiliz teknik adam, ''Yarı finalde kimle oynayacağımızı henüz bilmiyorum ama Moskova'da Rusya ile karşılaşmak harika olur. Umarım bugün evinde maçı izleyen herkes büyük keyif almıştır. Çünkü yarı finale kalmak her zaman olan bir şey değil.'' diye konuştu.



