Gareth Southgate: 'Daha iyi olmalıyız'

2022 Katar Dünya Kupası B Grubu ilk maçta İran'ı 6-2 mağlup eden İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate, karşılaşma sonrası konuştu.



İngiliz teknik adam, "Bu farkla kazandıktan ve maçın büyük bölümünde oynadığımız oyundan dolayı olmalıyız." dedi.



"Oyuncular hazır görünüyordu. Biz böyle bir takım olmak istiyorduk" diyen Southgate, "Gerçekten mutlu olmalıyız ama bu aşamada iki gol yememeliyiz. Bugün harikaydı ancak Amerika ile oynayacağımız maçta daha iyi olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



