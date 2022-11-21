Gareth Southgate: "Daha iyi olmalıyız"
İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, Dünya Kupası'nda İran karşısında aldıkları 6-2'lik galibiyeti değerlendirdi.
2022 Katar Dünya Kupası B Grubu ilk maçta İran'ı 6-2 mağlup eden İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate, karşılaşma sonrası konuştu.
İngiliz teknik adam, "Bu farkla kazandıktan ve maçın büyük bölümünde oynadığımız oyundan dolayı olmalıyız." dedi.
"Oyuncular hazır görünüyordu. Biz böyle bir takım olmak istiyorduk" diyen Southgate, "Gerçekten mutlu olmalıyız ama bu aşamada iki gol yememeliyiz. Bugün harikaydı ancak Amerika ile oynayacağımız maçta daha iyi olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İngiliz teknik adam, "Bu farkla kazandıktan ve maçın büyük bölümünde oynadığımız oyundan dolayı olmalıyız." dedi.
"Oyuncular hazır görünüyordu. Biz böyle bir takım olmak istiyorduk" diyen Southgate, "Gerçekten mutlu olmalıyız ama bu aşamada iki gol yememeliyiz. Bugün harikaydı ancak Amerika ile oynayacağımız maçta daha iyi olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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|Hollanda
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|Senegal
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|Katar
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