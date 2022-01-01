Gareth Southgate: "Daha iyi olmak istiyoruz"

İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, Slovakya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Gareth Southgate: 'Daha iyi olmak istiyoruz'
İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, Slovakya maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Başarılı teknik adam, "Oyuna giren oyuncularun hepsi iyi mücadele etti. Futbolcuların sahip olduğu bu ruh bizi çeyrek finale taşıdı. Genç bir takımız, oyuncular büyük bir sabırlı gösterdiler." dedi.

Genç teknik adam, "Orta sahada uzun zamandır sorun yaşıyoruz. Bugün bu sorunu çözmek biraz zaman aldı ancak zorladık ve sonunda istediğimiz sonucu aldık." şeklinde konuştu.

Daha iyi olmak istediklerini söyleyen Southgate, "Daha iyi olmak istiyoruz. Ne olursa olsun takım ruhu bizi bu noktaya getirdi." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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