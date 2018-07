Gareth Southgate: "Daha fazla atabilirdik"

İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü Gareth Southgate, Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendirdi.



İşte Gareth Southgate'in açıklamaları;



"Maçın sonunda bazı oyuncularım ayaklarının üstünde durmakta zorlanıyorlardı. Maçın son bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Taraftarlar da son anlarda çok büyük destek verdiler. Onlar her şeyi hak ediyordu aslında."



"KİM TAHMİN EDEBİLİRDİ!"



"Buraya kadar çok uzun yol geldik. Her şeyden öte, buraya kadar gelebileceğimizi kim tahmin edebilirdi ki! Bugün hayal ettiğimiz kadar iyi oynayamadık. Fakat, takım elinden geldiğince güçlü oynadı."



"GOLLER ATABİLİRDİK"



"Bu zorlu geceden bazı pozitif şeyler çıkarabiliriz. Hayal edemediğimiz bir noktaya gelebilirdik. Her şeyi arkamızda bırakmamız gerekiyor. Pozisyonlar bulduk, goller atabilirdik ama bunları düşünmemek gerekiyor. 6-7 haftada ancak bu kadar hazırlanabildik."



"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"



"Bu takımı seçerken, tecrübe sorunumuzun olabileceğini düşünüyorduk. Ancak, en yetenekli oyuncularımızı, turnuvalarda oynatarak tecrübeli hale getirebiliriz. Luka Modric ve Ivan Rakitic'in buraya gelene kadar kaç tane maç oynadığına bir bakın. Yine de takımımla gurur duyuyorum. Taraftarların reaksiyonuna bakacak olursak onlar da aynı fikirde. İngiltere, her zaman gururla hatırlanacak bir turnuva çıkardı."



"YENİLGİNİN ACISINI HİSSEDİYORUZ"



Şu anda hepimiz yenilginin acısını hissediyoruz. Peki bu pozisyonda olmayı hiçbirimiz bekliyor muyduk? Gerçekçi olmak gerekiyorsa hiçbirimiz beklemiyorduk fakat bu noktaya kadar gelmişken, özellikle böyle oynayarak gelmişken ve ilk yarıdaki oyunumuzu da gördükten sonra bu fırsatı kullanabilmeyi isterdik. Soyunma odamız şu anda çok zor bir yer.