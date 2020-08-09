'Gareth Bale'nin yedek kalması çok üzücü'

Real Madrid'in eski başkanlarından Ramon Calderon, Gareth Bale'nin süre almaması ile ilgili konuştu.Emekli başkan, Gallerli oyuncunun kenarda bırakılmasının üzücü ve utanç verici olduğunu söyledi.Calderon yaptığı açıklamada; "" dedi.Gareth Bale, geçtiğimiz sezonda 16 maça çıktı ve bu maçlarda Real Madrid adına 2 gol - 2 asist kaydetti.