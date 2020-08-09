'Gareth Bale'nin yedek kalması çok üzücü'

Real Madrid'in eski başkanlarından Ramon Calderon, Gareth Bale'nin süre almaması ile ilgili konuştu.
Emekli başkan, Gallerli oyuncunun kenarda bırakılmasının üzücü ve utanç verici olduğunu söyledi.
"YEDEK KALMASI UTANÇ VERİCİ"
Calderon yaptığı açıklamada; "Çok üzücü. Gareth Bale gibi bir oyuncuyu yedek kulübesinde görmek utanç verici. Bence Gareth'in yetenekleri yerinde duruyor. Çok iyi bir futbolcu ve herhangi bir takımda oynayabilir. Real Madrid ve Bale'nin bu anlaşmazlığı çözmeleri gerek." dedi.
Gareth Bale, geçtiğimiz sezonda 16 maça çıktı ve bu maçlarda Real Madrid adına 2 gol - 2 asist kaydetti.
Emekli başkan, Gallerli oyuncunun kenarda bırakılmasının üzücü ve utanç verici olduğunu söyledi.
"YEDEK KALMASI UTANÇ VERİCİ"
Calderon yaptığı açıklamada; "Çok üzücü. Gareth Bale gibi bir oyuncuyu yedek kulübesinde görmek utanç verici. Bence Gareth'in yetenekleri yerinde duruyor. Çok iyi bir futbolcu ve herhangi bir takımda oynayabilir. Real Madrid ve Bale'nin bu anlaşmazlığı çözmeleri gerek." dedi.
Gareth Bale, geçtiğimiz sezonda 16 maça çıktı ve bu maçlarda Real Madrid adına 2 gol - 2 asist kaydetti.