Gareth Bale: "Uzaylılar var, gözümle gördüm"

Tottenham'ın Galli yıldızı Gareth Bale, uzaylıların varlığına inandığını ve onları gördüğünü açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Gareth Bale: 'Uzaylılar var, gözümle gördüm'
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08 Nisan 2021 19:29
Gareth Frank Bale
Gareth Frank Bale
Tottenham
Tottenham'ın Gallerli yıldızı Gareth Bale, uzaylıların varlığına inandığını söyledi.

Kendisinin de UFO gördüğünü belirten Bale, "Bu konuda birçok komplo teorisi var. Amerikan hükümetinin yayınladığı bir UFO görüntüsü vardı, yüzde yüz uzaylılar var, buna yüzde yüz eminim. Ben kendim de UFO gördüm." ifadelerini kullandı.

"UZAYLILAR BENİ KAÇIRDI"

Bir dönem Boca Juniors forması giyen Guillermo Marino da, futbolculuğu döneminde bir idmana uzaylılar kaçırdığı için geç kaldığını iddia etmişti.

Marino, bu konuda o dönemki takım arkadaşı Gustavo Lorenzetti'yi de ikna etti.

"UZAYLILARIN KAÇIRDIĞINI İDDİA ETTİ"

Gustavo Lorenzetti, takım arkadaşının sözleri hakkında; "Guillermo, uzaylılar tarafından kaçırıldığı için bir idmana geç geldiğini söyledi. Guille, iki gün sonra gelip bunu söyledi. O akıllı bir adamdır, herkes onu bilir." dedi.

Detaylı bir hikaye anlatan takım arkadaşı sayesinde Lorenzetti de uzaylıların varlığına inanıyor.

Lorenzetti, takım arkadaşının hikayesini; "Uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra, onun ruhunu çıkarıp analiz ettiklerini anlattı." sözleriyle özetledi.



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