Gareth Bale Tottenham'a 3 puanı getirdi

Tottenham ile Brighton İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geldi.



Tottenham Hotspur'un sahasında oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Karşılaşmanın 13. dakikasında Harry Kane penaltı golüyle takımını öne geçirirken ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf olan Brighton 56. dakikada Lamptey skora dengeyi getirdi.



Golü yemesinin ardından oyuncu değişikliklerine giden Tottenham menajeri Mourinho, 70. dakikada Gareth Bale'i oyuna aldı. Galli yıldız 73. dakikada attığı golle takımının galibiyet golünü kaydetti.



Bale Tottenham forması ile sezonun ilk golünü kaydederken takımını 14 puana yükseltti. Brighton ise 5 puanda kaldı.



