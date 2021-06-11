Gareth Bale: 'Þimdi Türkiye'ye hazýrlanmalýyýz'

Galler Milli Takýmý'nýn yýldýzý Gareth Bale, EURO 2020'de Ýsviçre ile 1-1 berabere kaldýklarý maçýn ardýndan konuþtu.



Karþýlaþmayý deðerlendiren Bale, "Kazanmak istedik ve þanslar bulduk ancak onlarýn da þanslarý vardý. Mücadele ettik, sonuna kadar karakter gösterdik. Bu takýmla gurur duyuyorum, geri düþtük ama sýcaða raðmen çok çalýþtýk." ifadelerini kullandý.



A Milli Takýmýmýz ile oynayacaklarý maça da deðinen tecrübeli yýldýz, "Bu maçta elde ettiklerimizi yanýmýza alýp, kendimize gelmeli ve ardýndan Türkiye maçýna hazýrlanmalýyýz" dedi.



Milli Takýmýmýz ile Galler, 16 Haziran günü A Grubu'nun 2. hafta maçýnda karþýlaþacak.



