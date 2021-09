Gareth Bale: 'Real Madrid'de ortam artık güzel'

Tottenham'daki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Real Madrid'egeri dönen Gareth Bale, Carlo Ancelotti'nin teknik direktörlük görevine getirilmesini yorumladı.



Galli oyuncu, "Real Madrid'de bıraktığımdan çok daha iyi bir ortam buldum. Carlo ile ilişkim her zaman harika olmuştur. Futbolda bu önemlidir. Futbolcunun mental olarak kendini iyi, huzurlu ve mutlu hissetmesi performansına da yansır." dedi.



"Carlo Ancelotti ile harika bir sezon öncesi kampı geçirdim." diyen Bale, "Bu sezona iyi başladım. Bu sezon iyi oynayacağımı ve bana olan bakış açısını hızla değiştireceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Futbolu ne zaman bırakacağıyla ilgili gelen soruya Bale, "Bunu hiçbir zaman planlamadım. Ben şu an önümdeki maçlara konsantre oluyorum. Kendimi sürekli olarak açıklamama gerek yok. Geçmişte böyle hissetmemiştim, şimdi de hissetmiyorum. İnsanlar ne derse desin. Sürekli benimm için gidiyor, gitti, kalıyor, kaldı, bırakıyor vs. bir şeyler söylüyorlar. Benim için değil ama takımım için meşgul edici gereksiz hikayeler." cevabıyla konuşmasını noktaladı.