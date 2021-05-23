Gareth Bale: 'Real'e dönüşüm, basını rahatsız ediyor'

Sezonu kiralık olarak Tottenham'da geçiren Gareth Bale, Real Madrid'e geri döneceğini ve kendisine düşman olan basının tekrar harekete geçeceğini söyledi.



Kendisine karşı bir algı yaratıldığını belirten Gareth Bale, "Real Madrid'e geri dönecek olmam İspanyol basınını rahatsız ediyor, bunu biliyorum ve bunun doğru olduğunu iyi bir kaynaktan da öğrendim. Belki olması gerektiği gibi hareket etmedim ama kendimi değiştiremem, ben buyum. Medyanın benim yaşam şeklimi değiştirmesine izin vermeyeceğim. Bu yüzden de sürekli eleştiri alıyorum." dedi.



Basının kendisine düşman olduğunu söyleyen Galli oyuncu, "İspanyolca bilmediğimi söylüyorlar, yeterince biliyorum, etrafımdakileri anlıyorum. Medya onlarla konuşmadığım için bana sinirleniyor, bu yüzden bir drama yaratıyorlar. Hazard'a neler yaptıklarını görüyorum. Sanki birini öldürmüş gibi. Sonuç olarak sadece bir maç oynanıyor" ifadelerini kullandı.



Gareth Bale, bu sezon Tottenham'da 33 maçta 14 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



