Gareth Bale: "MLS benim de ilgimi çekiyor"

Real Madridli futbolcu Gareth Bale, MLS ve kariyeri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Gareth Bale: 'MLS benim de ilgimi çekiyor'
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01 Mayıs 2020 16:07
Real Madrid'in Gallerli yıldızı Gareth Bale, MLS'e transfer olma sinyalleri verdi.

"MLS İLGİMİ ÇEKİYOR"

Kariyerini Amerika'da sürdürme sinyali veren Bale; "MLS büyüyen ve gelişmeye devam eden bir lig. Şu anda oraya gitmek isteyen çok oyuncu var. Benim de ilgimi çekiyor. Ayrıca tatile Los Angeles'a gitmeyi seviyorum, orada golf oynuyorum" dedi.

Real Madrid'de performansı tartışılan Gareth Bale bu sezon takımıyla 18 resmi maça çıktı. Gallerli yıldız bu maçlarda takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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