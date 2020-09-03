Gareth Bale kulübüne isyan etti: 'İzin vermiyorlar'

Real Madrid'de istenmeyen adam ilan edilen Gareth Bale sessizliğini bozdu ve sert ifadeler kullandığı bir röportaj gerçekleştirdi.



Skysport'a konuşan Bale, geçen sezondan bu yana takımdan ayrılmaya çalıştığını ancak Real Madrid kulübünün transferini engellediğini belirterek futbol oynayacak motivasyonu hala hissettiğini belirtti. Bale açıklamasında, "Zaman herşeyi gösterecek, bu transfer döneminde bolca vaktimiz hala var. Geçen yıl heyecanlandığım bir projeye dahil olmamı Real Madrid engelledi. Benim geleceğimle ilgili konuların sonuca ulaşmamasının nedeni Real Madrid. Her seferinde gidişimi engellemek için bir şey yaptılar" sözlerini kullandı.



Bale futbol oynamaya devam etmek istediğini açıklarken Premier Lig'e yeniden dönüş konusunda da açık kapı bıraktı. 31 yaşındaki Galli oyuncu açıklamasında, "Hala 31 yaşındayım ve kendimi harika hissediyorum. Daha verecek çok şeyim olduğuna inanıyorum. Real Madrid ile sözleşmem devam ediyor ve sözleşmemin gereğini yapmak. Umarım bir şeyler çıkar" diyerek sözlerini tamamladı.



Garet Bale Tottenham'dan Real Madrid'e 2013 yılında 101 milyon euro'ya transfer edilmişti. Geride kalan 7 yılda Bale 171 La Liga maçında 80 gol, 46 asist yaparken Şampiyonlar Ligi'nde de 64 maçta 20 gol 19 asist kaydetti.



