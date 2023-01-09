Gareth Bale, futbolu bıraktı

Tecrübeli futbolcu Gareth Bale, kulüp ve milli takım kariyerine son verdiğini açıkladı.

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Gareth Bale, futbolu bıraktı
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09 Ocak 2023 18:25
Son olarak MLS ekibi Los Angeles FC'de forma giyen Gareth Bale, futbolu bıraktığını açıkladı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla futbol kariyerine son verdiğini açıklayan 33 yaşındaki Gallerli yıldız, yaptığı açıklamada, "Tüm eski kulüplerime teşekkür ederim. Artık hayatımda yeni bir aşamaya geçme zamanı." ifadelerini kullandı.

Gareth Bale, kariyeri boyunca çıktığı 554 maçta 186 gol 139 asistlik performans gösterdi.

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