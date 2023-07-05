Gardiyan maaşı 2023: Temmuz gardiyan maaşı ne kadar olacak?

Gardiyan maaşı zammı ve başkomiser maaşı zammı ile ilgili detaylar memur zammının yaklaşmasıyla beraber araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında memurlara yapılacak zam ile polis maaşları da artacak. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Gardiyan 2023 temmuz polis maaşı zammı ne kadar olacak? Yeni Gardiyan maaşı kaç TL yapılacak?Yeni isimleri ile İnfaz koruma memuru olan gardiyan maaşları 11.750,00 TL ile 20.750,00 TL arasında değişmektedir. Maaş farkları ise derece, görev yerleri ve hizmet sürelerine göre değişmektedir.Gardiyan maaşları Derece/Kademelerine göre yaklaşık maaşları aşağıdaki tablodaki gibidir.2023 9/1 derecesinde gardiyan maaşı: 11.750,00 TL2023 8/1 derecesinde gardiyan maaşı: 12.000,00 TL2023 7/2 derecesinde gardiyan maaşı: 12.500,00 TL2023 6/3 derecesinde gardiyan maaşı: 13.000,00 TL2023 5/1 derecesinde gardiyan maaşı: 13.400,00 TL2023 2/1 derecesinde gardiyan maaşı: 14.490,00TL2023 1/4 derecesinde gardiyan maaşı: 20.750,00 TLYeni Başlayan Gardiyan Maaşları 2023 TemmuzYeni atanan gardiyan maaşları, 2023 Ocak enflasyon farkı ve zammı ile birlikte eş, çocuk, atandığı yere ve derece/kademesine göre en düşük gardiyan maaşı 11.750,00 TL civarında maaş almaktadırlar.Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.Teklifle tüm memurların ücretlerinde sözleşme zammı, enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor.