Haber Tarihi: 05 Temmuz 2023 12:37 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 12:37

Gardiyan maaşı 2023: Temmuz gardiyan maaşı ne kadar olacak?

Gardiyan maaş zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kamu kurumlarında çalışan milyonlarca memurun beklediği enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon 38.21 olurken 6 aylık enflasyona göre memurların alacağı yüzde 17.77 zam kesinleşti. Gardiyan maaşları, derece, yıl ve kıdeme göre değişkenlik gösteriyor. Ayrıca Gardiyan maaşları görev yapılan bölge ve ek ödemelerde farklı olabiliyor. Memurların alacağı enflasyon zammının yanı sıra refah payı eklemesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesinde olacağını açıklamıştı. Peki 2023 Temmuz Gardiyan maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Gardiyan maaşı 2023: Temmuz gardiyan maaşı ne kadar olacak?
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Gardiyan maaşı zammı ve başkomiser maaşı zammı ile ilgili detaylar memur zammının yaklaşmasıyla beraber araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında memurlara yapılacak zam ile polis maaşları da artacak. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Gardiyan 2023 temmuz polis maaşı zammı ne kadar olacak? Yeni Gardiyan maaşı kaç TL yapılacak? 
GARDİYAN MAAŞI 2023: TEMMUZ GARDİYAN MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yeni isimleri ile İnfaz koruma memuru olan gardiyan maaşları 11.750,00 TL ile 20.750,00 TL arasında değişmektedir. Maaş farkları ise derece, görev yerleri ve hizmet sürelerine göre değişmektedir.

Gardiyan maaşları Derece/Kademelerine göre yaklaşık maaşları aşağıdaki tablodaki gibidir.

2023 9/1 derecesinde gardiyan maaşı: 11.750,00 TL
2023 8/1 derecesinde gardiyan maaşı: 12.000,00 TL
2023 7/2 derecesinde gardiyan maaşı: 12.500,00 TL
2023 6/3 derecesinde gardiyan maaşı: 13.000,00 TL
2023 5/1 derecesinde gardiyan maaşı: 13.400,00 TL
2023 2/1 derecesinde gardiyan maaşı: 14.490,00TL
2023 1/4 derecesinde gardiyan maaşı: 20.750,00 TL
Yeni Başlayan Gardiyan Maaşları 2023 Temmuz
Yeni atanan gardiyan maaşları, 2023 Ocak enflasyon farkı ve zammı ile birlikte eş, çocuk, atandığı yere ve derece/kademesine göre en düşük gardiyan maaşı 11.750,00 TL civarında maaş almaktadırlar.

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor. 

Teklifle tüm memurların ücretlerinde sözleşme zammı, enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor.

 


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