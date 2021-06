Garanti BBVA, Türk basketboluna desteğinin 20. yılını kutluyor

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Garanti BBVA olarak bankacılık faaliyetlerimizin yanında, topluma kattığımız değeri sürekli artırma, her zaman topluma ve sosyal hayata değer yaratma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.



Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre banka, Türk basketboluna desteğinin 20. yılını kutluyor.



Türkiye spor tarihinin en uzun soluklu ve başarılı sponsorluklarından birine imza atan Garanti BBVA, Türkiye Basketbol Federasyonu ile yakın iş birliği içinde bugüne kadar, 12 Dev Adam Basketbol Okulları'ndan altyapı milli takımları ile A Kadın ve Erkek Milli Takımlarına uzanan çok geniş bir yelpazede basketbola önemli katkılar sağladı.



Bu katkıların toplumda ve sosyal hayatta kalıcı bir değer yarattığına inanan Garanti BBVA, aynı zamanda Tekerlekli Sandalye Kadın ve Erkek Milli Takımlarının da sponsorluğunu üstlendi.



Banka, sponsorluk boyutunun yanında 20 yıldan bu yana yürüttüğü iletişim çalışmaları ve pazarlama faaliyetleriyle de basketbolun ve milli takımların markalaşmasında, basketbola olan toplumsal bilincin ve desteğin güçlendirilmesinde önemli rol oynadı.



Ülke basketboluna kazandırdığı markaların kalıcı bir değere dönüşmesinin gururunu yaşayan Garanti BBVA, desteğinin 20. yılı vesilesiyle hazırladığı tanıtım filmini de kamuoyuyla paylaştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ, bankacılık faaliyetlerinin yanında, topluma kattıkları değeri sürekli artırma, her zaman topluma ve sosyal hayata değer yaratma gayretinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Basketbol da uzun yıllardır en büyük yatırımı yaptığımız, gönülden bağlı olduğumuz, toplumda da fazlasıyla karşılığını bulduğuna inandığımız alanlardan biri. 20 yıl önce Türkiye Basketbol Federasyonu ile el ele vererek çıktığımız bu yolda, bugün basketbolun en büyük ve en uzun soluklu destekçileri arasında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 12 Dev Adam efsanesiyle başlayan yolculuğumuzda, Federasyonumuzla uyum ve yakın işbirliği içinde basketbolun gelişimine katkıda bulunmak, 20 yıl boyunca sunduğumuz desteğin kalıcı değerlere dönüştüğünü görmek bizi gururlandırıyor.



Birlikte daha nice başarıları kutlayabilmeyi umuyor ve Türkiye Basketbol Federasyonu'na teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda ülkemizi bir kez daha gururla temsil edecek Potanın Perileri'ne, olimpiyat elemelerinde yer alacak 12 Dev Adam'a ve Paralimpik Oyunlar'da mücadele edecek 12 Cesur Yürek'e gönülden başarılar diliyoruz."



- "2001'den bu yana süren iş birliğimiz ve elde ettiğimiz sonuçlar Türk sporunda örnek olacak nitelikte bir noktada duruyor"



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Garanti BBVA'nın, 20 yıldır sadece bir sponsor değil, Türk basketbolunu daha ileriye götürmek için desteğini her an hissettikleri çok önemli bir partner olduğunun altını çizdi.



Basketbolun güçlenmesi ve bugün geldiği noktaya ulaşmasında Garanti BBVA'nın katkılarının yadsınamayacağını aktaran Türkoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"2001'den bu yana süren iş birliğimiz ve elde ettiğimiz sonuçlar Türk sporunda örnek olacak nitelikte bir noktada duruyor. Geçen sürede, hem tarihte yerini almış başarılar elde ederken hem de Türk basketbolunun geleceğini oluşturmakta önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Altyapı milli takımlarımıza ve 12 Dev Adam Basketbol Okulları'na yaptıkları katkılara ek, bu yıl Basketbol Gençler Ligi'ne de isim sponsoru olarak Garanti BBVA BGL'de geleceğin yıldız basketbolcularının gelişimine sundukları destek bizler için çok değerli. 4 sezondur devam eden, 2020-21 sezonunda kızlar kategorisini de düzenlediğimiz Garanti BBVA BGL, daha şimdiden üst liglerde takdir toplayan basketbolcular çıkarmayı başarmış önemli bir lig.



İnanıyorum ki, Garanti BBVA BGL sayesinde milli takımlarımıza başarılı sporcular kazandırıp, parlak bir jenerasyon yetiştireceğiz. İki değerli markanın birbirlerini daha ileriye götürmek için yaptıkları iş birlikleri olarak gördüğümüz sponsorluk anlaşmalarımıza büyük önem veriyoruz. Türk basketbolunu daha ileri taşımak için çıktığımız yolda, iş birliklerimizin sadece geniş kapsamlı değil aynı zamanda uzun vadeli ve istikrarlı olması da bizi güçlü kılıyor. Bu anlamda, ortaklığımızın 20. yılında daha büyük başarılara Garanti BBVA ile beraber yürüyecek olmaktan büyük mutluluk duyuyor, tüm Garanti BBVA ailesine ve Genel Müdür Sayın Recep Baştuğ'a bir kez daha teşekkür ediyorum."



- Garanti BBVA'nın Türk basketboluna desteği, 2001 yılında başladı



Açıklamada yer alan bilgiye göre, Garanti BBVA'nın Türk basketboluna desteği, 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi A Erkek Milli Takımı'na sponsor olmasıyla başladı.



Türkiye'nin tanıtımı ve kamuoyunun basketbola desteğinin çok önemli olduğu dönemin şartlarında sağlanan sponsorluk ve geniş kapsamlı tanıtım çalışmaları, ülke basketbolunun en yetenekli oyuncularının bir araya geldiği kadronun tarihi başarısıyla birleşince "12 Dev Adam" efsanesi doğdu.



Garanti BBVA, 12 Dev Adam marka ve logosunu Türk basketboluna hediye ederek, bu gurura ortak olmanın mutluluğunu yaşadı.



12 Dev Adam'ın verdiği ilhamla, 2002 yılında Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğiyle çocuklara doğrudan dokunan, sporla hayatlarına yeni bir anlam katan 12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO) projesini hayata geçirdi.



Türkiye genelinde çocuklara basketbol eğitimi veren 12 DABO, basketbol sevgisini oluşturmak ve bilinçli bir basketbol ailesi yaratmak amacıyla çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda birçok ilde lisanslı sporcu sayısının artmasını da sağladı ve daha fazla çocuğun basketbol tanışmasına olanak verdi.



Proje 2018 itibarıyla, geleceğin "12 Dev Adam"ları ve "Potanın Perileri"ni keşfetmek ve yetiştirmek üzere geliştirildi ve milli takım altyapı antrenörleri tarafından yapılan taramalar sonucunda seçilen sporcuların Türk basketbolunun altyapısını oluşturmak üzere eğitim gördüğü bir yetenek havuzuna dönüştü.



- Garanti BBVA, Basketbol Gençler Ligi'nin sponsorluğunu da üstlendi



Garanti BBVA'nın Türk basketboluna desteğinin önemli bir adımı da 2005 yılında Kadın Milli Takımı sponsorluğu oldu.



Garanti BBVA, A Milli Kadın Basketbol Takımı için de o yıl Türkiye'de gerçekleştirilen Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası öncesinde 12 Dev Adam örneğine benzer bir isim ve logo çalışması yaparak kadın basketboluna "Potanın Perileri" ismini armağan etti.



İsim, logo ve iletişim çalışmalarıyla markalaştırdığı A Milli Takımların yanında altyapı milli takımlarının da sponsoru olan Garanti BBVA son olarak, Basketbol Gençler Ligi'nin (BGL) sponsorluğunu da üstlendi.



Kızlar kategorisinin ilk kez eklendiği BGL bu yıl, Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi adıyla, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından, salgın şartları dikkate alınarak özel bir formatta düzenlendi.



Altyapılardaki kız ve erkek oyuncuların tecrübe kazanması, rekabet ortamında kendilerini geliştirerek A takım ve milli takımlara hazırlanmasına imkan tanıyan BGL, yoğun bir sezon programı ve mayıs ayındaki finallerin ardından başarıyla tamamlandı.



Garanti BBVA Türkiye Basketbol Federasyonu ile yürüttüğü iş birliğinin yanında, tekerlekli sandalye basketbolunun gelişimi için de önemli katkılar sunuyor.



Garanti BBVA bu kapsamda 2013 yılından bu yana, "12 Cesur Yürek" adını verdiği Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Milli Takımı ile "12 Sihirli Bilek" adını verdiği Kadın Milli Takımı'na destek olarak, takımların Avrupa ve Dünya şampiyonaları ile Paralimpik Olimpiyatlara katılmasında, uluslararası başarılar elde etmesinde önemli pay sahibi oldu.