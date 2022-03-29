Gana, Dünya Kupası'nda!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Gana, deplasmanda Nijerya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İlk maçta kendi sahasında 0-0'lık sonuç alan Gana, bu sonuçla Dünya Kupası bileti aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Gana, Dünya Kupası'nda!
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29 Mart 2022 22:14
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gana, deplasmanda Nijerya ile karşı karşıya geldi.

0-0'ın rövanşında Nijerya'nın ev sahipliğinde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

GANA DÜNYA KUPASI'NDA

Karşılaşmada Gana 10. dakikada Thomas'ın golüyle öne geçti. Nijerya ise bu gole 22. dakikada William Troost-Ekong'un penaltı golüyle karşılık verdi ve mücadelenin kalan dakikalarında başka gol çıkmadı.

Alınan bu sonuçla, Gana Dünya Kupası bileti aldı.

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