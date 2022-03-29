Gana, Dünya Kupası'nda!

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gana, deplasmanda Nijerya ile karşı karşıya geldi.
0-0'ın rövanşında Nijerya'nın ev sahipliğinde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
GANA DÜNYA KUPASI'NDA
Karşılaşmada Gana 10. dakikada Thomas'ın golüyle öne geçti. Nijerya ise bu gole 22. dakikada William Troost-Ekong'un penaltı golüyle karşılık verdi ve mücadelenin kalan dakikalarında başka gol çıkmadı.
Alınan bu sonuçla, Gana Dünya Kupası bileti aldı.
0-0'ın rövanşında Nijerya'nın ev sahipliğinde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
GANA DÜNYA KUPASI'NDA
Karşılaşmada Gana 10. dakikada Thomas'ın golüyle öne geçti. Nijerya ise bu gole 22. dakikada William Troost-Ekong'un penaltı golüyle karşılık verdi ve mücadelenin kalan dakikalarında başka gol çıkmadı.
Alınan bu sonuçla, Gana Dünya Kupası bileti aldı.