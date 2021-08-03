Gana 29 yıl sonra ilk olimpiyat madalyasını kazandı!

Batı Afrika ülkesi Gana, 29 yıl sonra ilk defa 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazandı.



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde 20 yaşındaki Ganalı boksör Samuel Takyi, Amerikalı Duke Regan ile yarı final karşılaşmasında 4-1 maçı kaybetti.



Böylece Takyi, olimpiyat oyunlarında bronz madalya aldı.



Takyi, finale kalamadığı için altın ya da gümüş için yarışamasa da 1992'den beri Gana adına Olimpiyat madalyası kazanan ilk atlet olarak tarihe geçti.



Gana, olimpiyat oyunlarının başlangıcından bu yana üçü bokstan sadece 4 madalya kazanmıştı.



Clement Quartey boks 1960'da gümüş madalya alarak Gana'nın olimpiyatlarda ilk madalyasını kazandı, Eddie Blay ve Prince Amartey de sırasıyla 1964 ve 1972'de bronz madalya kazanmıştı.



