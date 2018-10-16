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Gamze Soğuksu'dan boksta gümüş madalya!

Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Büşra Işıldar altın madalya kazanırken, Gamze Soğuksu gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
Gamze Soğuksu'dan boksta gümüş madalya!
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16 Ekim 2018 17:21
Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Büşra Işıldar, altın madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Anapa kentinde düzenlenen şampiyonada +80 kiloda final müsabakasına çıkan Büşra, Polonya'dan Oliwia Toborek'i mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonada ringe çıkan bir diğer milli sporcu Gamze Soğuksu ise 46 kilo finalinde İngiliz rakibi Alex Brown ile karşılaştı. Final mücadelesinde rakibine yenilen Gamze, gümüş madalyayı boynuna taktı.

Türkiye şampiyonayı kadınlarda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, erkeklerde ise 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya ile tamamladı.

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