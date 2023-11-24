Gamze Soğuksu'nun yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ordulu milli boksör Gamze Soğuksu, yeni hedefi dünya şampiyonluğu için çalışmalara başladı.



Karadağ'ın Budva kentinde geçen hafta düzenlenen şampiyonada 52 kiloda altın madalya kazanan boksör, daha önce iki kez kaçırdığı Avrupa şampiyonluğu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.



Ortaokul sıralarındayken 2016'da antrenör İbrahim Gündoğdu'nun yönlendirmesiyle bu sporla tanışan Gamze, şimdiye kadar 6 Türkiye şampiyonluğu, 2 Avrupa ikinciliği, son olarak da Avrupa şampiyonluğu elde etti.



Her fırsatta, olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi örnek aldığını dile getiren 21 yaşındaki sporcu, yeni hedefi dünya şampiyonluğu için yoğun çalışıyor.



"Daha önce hayatımda hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum"



Milli boksör Gamze Soğuksu, Karadağ'da düzenlenen şampiyona öncesi sıkı bir kamp programı geçirdiğini ve başarılı olabilmek için çok çalıştığını söyledi.



Avrupa Şampiyonası finalinde daha önce iki kez finalde kaybettiğini anımsatan sporcu, üçüncü finalinde kaybetmemek için gayret gösterdiğini, disiplinli çalışmasının karşılığını aldığını ifade etti.



Gamze Soğuksu, bütün rakipleriyle daha önce karşılaştığına işaret ederek, "Bu sporculara daha önceki maçlarımda yenilmiştim. Ama bu sefer hem Yunan hem de Rus rakibimi üstün bir şekilde hakeme de saydırarak yenmesini bildim." dedi.



Şampiyonada İstiklal Marşı'nı okuttuğu için çok mutlu ve gururlu olduğunun altını çizen genç boksör, "Avrupa şampiyonu olmak bir sporcu için çok çok önemli. Ben de bunu başarabildiğimi herkese göstermiş oldum." diye konuştu.



Gamze, Avrupa şampiyonu olduğuna bir an inanamadığını anlatarak, "Çok büyük bir heyecan yaşadım. Daha önce hayatımda hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Ellerimin ve ayaklarımın titrediğini hissettim. Bunların tamamı çok güzel duygular. Artık kariyerimde Avrupa şampiyonluğum da yazıyor. Bunun tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.



Başarılarının bu seviyede kalmayacağı sözünü veren milli boksör, şöyle devam etti:



"Bundan sonraki ilk hedefim dünya şampiyonu olabilmek. 2024 yılında dünya şampiyonasına gidip altın madalyayı kazanmayı çok istiyorum. Elde ettiğim bu başarıların devamı gelecek. Daha çok madalyalar kazanmak için hep çalışacağım. İnşallah da bunu başaracağım, buna inanıyorum. Adım adım olimpiyat oyunlarına gitmek için engelleri aşıyorum. Bir sporcunun en büyük hayali olimpiyat oyunlarına katılabilmek ve burada madalya kazanmak. Ben inşallah 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yer almak istiyorum. Bunun için de çok çalışacağıma söz verdim."



Antrenör Gündoğdu: "Türk sporuna böyle bir sporcu yetiştirdiğim için mutluyum"



Antrenör İbrahim Gündoğdu ise Gamze'nin, koyduğu hedeflere ulaşmak için çok çalışan bir sporcu olduğunu söyledi.



Genç sporcunun hiç yılmadığını, üçüncü kez ringe çıktığı Avrupa şampiyonluğu finalinde altın madalyayı Türkiye'ye getirmeyi başardığını belirten Gündoğdu, "Türk sporuna böyle bir sporcu yetiştirdiğim için mutluyum. Avrupa şampiyonluğunda elde edilen kupa ve madalyanın arkasında yıllardır verilen emekler var. Kızımı başarısından dolayı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Gündoğdu, sporcusunun elde ettiği başarının bununla da kalmayacağına inandığını dile getirerek, "Önümüzdeki yıl dünya şampiyonluğu var. Gamze, burada olacak ve altın madalyayı ülkesine kazandıracak. Biz onun, bunu da başarabileceğine artık inanıyoruz. Asıl hedefimiz ise 2028 olimpiyat oyunları. Bütün çalışmalarımız ve planlamamız olimpiyat oyunları. Gamze kızımız 2028 Olimpiyat Oyunları'nda mutlaka olacaktır. Bir gün Ordu, olimpiyat şampiyonu sporcuyu karşılayacak. O da inşallah Gamze olacak." dedi.





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