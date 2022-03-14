Gamze Durmuş Pakkan'a UEFA görevi

FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda oynanacak Danimarka-Yunanistan maçında görev alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Gamze Durmuş Pakkan'a UEFA görevi
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14 Mart 2022 11:55
FIFA kokartlı kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda 16 Mart Çarşamba günü Danimarka ile Yunanistan arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın Helsingör kentinde oynanacak A Ligi 4. Grup karşılaşmasında Pakkan'ın yardımcılıklarını Mürvet Yavuztürk ile Deybet Gök üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Cansu Tiryaki yapacak.

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