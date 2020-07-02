Game Pass, Steam'e mi geliyor? İlk sinyaller verildi!

Son zamanlarda Microsoft ve Valve arasındaki ilişkiler gelişiyor. Elinin altındaki oyun stüdyosu sayısını artıran Microsoft, normal şartlarda PC oyunlarını Microsoft Store üzerinden yayınlasa da bazı istisnalar sonucu oyunların Steam'de de çıktığını görmüştük. Yine Microsoft'a ait olan Bethesda, kendi istemcisinin devre dışı kalarak kullanıcı verilerini Steam'e transfer edeceğini açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmeler, Steam ve Xbox arasındaki samimiyetin geliştiğini göstermekteydi.



Valve'ın başındaki isim Gaben Newell, abonelik tabanlı oyun kütüphaneleri hakkında konuşurken Game Pass'in Steam'e gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruyu açıkça cevapladı.



Gaben, Steam'de Game Pass'i görmek istiyor



Gaben Newell, katıldığı röportajda abonelik tabanlı oyun kütüphaneleri hakkında konuştu. Newell'in açıklamasına göre Steam, yakın dönemde böyle bir sistem getirmeyi planlamıyor. Ancak Game Pass'i Steam'de görmekten mutluluk duyacaklarını söylüyorlar. Yani Steam Pass gibi bir servis geliştirmek yerine Game Pass için Microsoft ile işbirliği yapmaya açıklar.



Game Pass'e benzer bir sistem zaten Steam'de epeydir bulunuyor. Ülkemizde de aktif olan EA Play servisini satın alarak çoğu EA oyununa aylık tek bir abonelikle erişebiliyorsunuz. Steam'de bu abonelik için özel bir sayfa var. Ayrıca Xbox Game Pass Ultimate paketini satın aldığınızda EA Play kütüphanesindeki oyunlara da ek ücret ödemeden sahip olabiliyorsunuz.



Windows 10 ve Windows 11 kullanan her bilgisayarda Microsoft Store mevcut. Dolayısıyla her PC oyuncusu zaten Game Pass'e fazla zorlanmadan erişebilir. Ancak Steam, yıllardır kullanıcıları için güven ifade ediyor. Güçlü bir topluluk altyapısı var ve insanlar Steam'de birbirlerini arkadaş ekledikleri için Steam dışındaki platformlara pek çıkmamayı tercih ediyor.



İlerleyen zamanlarda Game Pass'in Steam'e geldiğini görmemiz son derece olasılık dahilinde. Bunun olması için Microsoft'un da onay vermesi gerekiyor. Steam ve Game Pass arasında kurulacak ortaklığın, PC oyuncuları için önemli bir gelişme olacağını söylemeden edemeyiz.



(Kaynak: shiftdelete.com)



