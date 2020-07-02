Game Pass Kütüphanesine Gelecek Olan Oyunlar Sızdırıldı

Xbox/PC Game Pass Çıkış Yapacak Oyunlar:

Yakuza 3 Remastered (Windows) –31 Ocak 2022

Yakuza 4 Remastered (Windows) – 31 Ocak 2022

Yakuza 5 Remastered (Windows) – 31 Ocak 2022

A Plague Tale: Innocence (Windows) –1 Şubat 2022

Control (Windows) – 1 Şubat 2022

The Medium – 1 Şubat 2022

Final Fantasy XII The Zodiac Age (Windows) –16 Şubat 2022

Alien: Isolation (Windows) –1 Mart 2022

Yakuza 6: The Song of Life (Windows) – 1 Nisan, 2022

Octopath Traveler – 1 Nisan 2022

Outriders – 1 Nisan 2022

Dragon Quest Builders 2 – 1 Mayıs 2022

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Windows) – 16 Mayıs 2022

Yakuza: Like a Dragon – 16 Haziran 2022

Dungeons and Dragons: Dark Alliance –7 Temmuz 2022

Children of Morta – 16 Temmuz 2022

Hades – 16 Ağustos 2022

Resident Evil 7 – 1 Eylül 2022

Final Fantasy 13 (Windows) – 1 Eylül 2022

Back 4 Blood – 16 Ekim 2022

Stardew Valley (Windows) – 1 Aralık 2022

Final Fantasy 13-2 (Windows) – 1 Aralık 2022

Overcooked! 2 (Windows) – 16 Aralık 2022

Among Us – 16 Aralık 2022

Outer Wilds – 1 Ocak 2023

Gorogoa – 1 ocak 2023

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition – 1 Ocak 2023

Scarlet Nexus – 1 Ocak 2023

Injustice 2 (Windows) – 16 Ocak 2023

Oyunculara aylık olarak yüzlerce oyun imkanı sağlayan Microsoft Xbox Game Pass her ay kütüphane içerisine yenilerinin eklendiği bir sistem. Ülkemiz dahil birçok ülkede oldukça tercih edilen sistemle ilgili önemli bir sızıntı gerçekleştirildi. Bu sızıntıya göre bir yıl gibi bir boyunca Game Pass sistemine eklenecek olan oyunlar sızdırılmış durumda. İşte sızdırılan o oyunlar: