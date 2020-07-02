Game Pass Kütüphanesine Gelecek Olan Oyunlar Sızdırıldı
Yıl boyunca Game Pass kütüphanesine eklenecek olan oyunlar bizzat Microsoft Store tarafından sızdırıldı.
Oyunculara aylık olarak yüzlerce oyun imkanı sağlayan Microsoft Xbox Game Pass her ay kütüphane içerisine yenilerinin eklendiği bir sistem. Ülkemiz dahil birçok ülkede oldukça tercih edilen sistemle ilgili önemli bir sızıntı gerçekleştirildi. Bu sızıntıya göre bir yıl gibi bir boyunca Game Pass sistemine eklenecek olan oyunlar sızdırılmış durumda. İşte sızdırılan o oyunlar:
- Xbox/PC Game Pass Çıkış Yapacak Oyunlar:
- Yakuza 3 Remastered (Windows) –31 Ocak 2022
- Yakuza 4 Remastered (Windows) – 31 Ocak 2022
- Yakuza 5 Remastered (Windows) – 31 Ocak 2022
- A Plague Tale: Innocence (Windows) –1 Şubat 2022
- Control (Windows) – 1 Şubat 2022
- The Medium – 1 Şubat 2022
- Final Fantasy XII The Zodiac Age (Windows) –16 Şubat 2022
- Alien: Isolation (Windows) –1 Mart 2022
- Yakuza 6: The Song of Life (Windows) – 1 Nisan, 2022
- Octopath Traveler – 1 Nisan 2022
- Outriders – 1 Nisan 2022
- Dragon Quest Builders 2 – 1 Mayıs 2022
- Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Windows) – 16 Mayıs 2022
- Yakuza: Like a Dragon – 16 Haziran 2022
- Dungeons and Dragons: Dark Alliance –7 Temmuz 2022
- Children of Morta – 16 Temmuz 2022
- Hades – 16 Ağustos 2022
- Resident Evil 7 – 1 Eylül 2022
- Final Fantasy 13 (Windows) – 1 Eylül 2022
- Back 4 Blood – 16 Ekim 2022
- Stardew Valley (Windows) – 1 Aralık 2022
- Final Fantasy 13-2 (Windows) – 1 Aralık 2022
- Overcooked! 2 (Windows) – 16 Aralık 2022
- Among Us – 16 Aralık 2022
- Outer Wilds – 1 Ocak 2023
- Gorogoa – 1 ocak 2023
- Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition – 1 Ocak 2023
- Scarlet Nexus – 1 Ocak 2023
- Injustice 2 (Windows) – 16 Ocak 2023
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