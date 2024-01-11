Gambiya Milli Takımı'nda uçak krizi

Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Gambiya, Fildişi Sahilleri'ne gitmek için bindiği uçakta oksijen sorunu yaşadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Gambiya Milli Takımı'nda uçak krizi
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11 Ocak 2024 11:46
Afrika Uluslar Kupası'nda, Fildişi Sahilleri'ne yolculuk eden Gambiya'da uçuş sırasında flaş bir olay yaşandı.

OKSİJEN YETERSİZLİĞİ OLDU

Sane Malang'ın haberine göre Gambiyalı oyuncuları Fildişi Sahili'ne taşıyan uçakta çok sayıda oyuncu oksijen yetersizliğinden dolayı bayıldı. Gambiya'da, iki futbolcu olaydan ciddi şekilde etkilendi ve son antrenmana katılmadı.

Oyuncuların ismi şu an için açıklanmadı.

Gambiya kafilesinde MKE Ankaragücü forması giyen Ali Sowe ve Beşiktaş forması giyen Omar Colley'de bulunuyor.

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