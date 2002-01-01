Gambit ve Renegades'in IEM Katowice macerası sona erdi

IEM Katowice ikinci gününde devam ediyor. A Grubu'nda AVANGAR ve TyLoo'dan sonra iki takım daha elenerek playoff umutlarını kaybetti. Önce yakın Astralis mağlubiyeti ve rahat AVANGAR galibiyetiyle etkileyici performans gösteren Renegades, majör sonrası form düşüklüğüne sahip Cloud9 karşısında sahne aldı. Avustralya temsilcisi ilk harita olarak Cache'i seçti fakat ilk yarıyı 12-3 gibi net bir skorla önde kapayan taraf Cloud9 oldu. İkinci yarıya Renegades CT pistol raunt galibiyetiyle başlasa da bu geri dönüş için yeterli olmadı ve Tarık "tarik" Çelik'in 24 fraglik güzel performansının da etkisiyle Cloud9 Cache'ten 16-8'lik zaferle ayrıldı.



İkinci harita Cloud9'ın seçimi Inferno'ydu. Tarik ve arkadaşları her ne kadar haritaya T pistol raunt galibiyetiyle başlasa da Renegades ikinci rauntta Cloud9 ekonomisini resetlemeyi ve bu avantajı kullanarak skoru 3-1'e getirmeyi başardı. 4. raunttan sonra gelen Cloud9 serisi Kuzey Amerikalıları tekrar öne geçirdi ancak ilk yarıda son sözü Renegades söyledi ve devre 8-7 Noah "Nifty" Francis'in takımı lehine sonuçlandı. İkinci yarıdaysa Renegades tam bir Inferno T oynama dersi verdi. Cloud9'ın bir raunduna karşılık tam sekiz raunt kazanan T tarafı, haritadan 16-8 galibiyetle ayrılarak seride durumu eşitledi.



Kaybedenin eleneceği Train haritasına Cloud9, CT olarak başladı ve üst üste rauntlarla farkı açmaya başladı. Inferno'daki T performansını mumla arayan Renegades ise devre arasına kadar yalnızca iki raunt kazanabildi. Cache'te yaşananın bir benzeri Train'de de gerçekleşti ve Renegades ikinci pistol raunt galibiyetinin üzerine koyamayarak haritayı 16-6, seriyi ise 2-1 kaybederek turnuvadan elendi. Cloud9 ise majör sonrası bir hayal kırıklığı daha yaşamamak adına 1 Mart saat 17:30'da SK Gaming ile karşılaşacak. Bu maçta kazanan çeyrek finale yükselirken kaybeden turnuvadan elenecek.



Renegades'ten sonra IEM Katowice'ye veda eden takım PGL Major: Krakow şampiyonu Gambit oldu. Son dönemde hedeflerinden uzakta sonuçlar elde eden SK Gaming ile olan maçında Gambit, ilk harita Inferno'da ilk yarıyı 13-2 geride bitirdikten sonra geri dönüş yapamadı ve haritadan 16-10 mağlup ayrıldı. İkinci harita Overpass'te ise Inferno'da yapamadıklarını başardılar. Bu kez skor devre arasında 11-4, 18. raunt sonundaysa 14-4 SK Gaming lehineydi. Ancak Gambit güzel bir T performansıyla önce maçı uzatmalara taşıdı sonrasındaysa Abay "HObbit" Khasenov'un son rauntta aldığı 1v2 clutch sayesinde haritadan 19-17 galibiyetle ayrıldı.



Fakat maçın son haritası Train'e bu momentum taşınmadı. Devre bittiğinde skor 9-6 SK Gaming lehineydi. Gabriel "FalleN" Toledo'nun 12'si AWP olmak üzere 23 frag aldığı mücadele 9-6'dan sonra tek taraflı geçerek 16-7 SK üstünlüğüyle sonuçlandı. 2-1'lik mağlubiyet Gambit'i turnuva dışına iterken SK gruptan çıkmak için Cloud9'ın rakibi olmaya hak kazandı.





