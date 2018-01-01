Gambit, Tyloo'yu erken yıktı
Alt aşama mücadelesinde TyLoo, Gambit'e yenilerek turnuvaya erken veda etti.
A grubunun ikinci alt aşama maçında Kazakistan temsilcisi Gambit, TyLoo ile karşılaştı. İlk harita Inferno'da çok iyi bir başlangıç yapan Gambit rakibi karşısında ilk 5 rauntu kazandı. Altıncı rauntla birlikte bomba alanına girebilen TyLoo sonraki 5 rauntta beraberliği yakaladı. Bu şekilde gitti-geldi etaplarıyla devam eden ilk yarı sonucunda 8-7 Gambit sonraki devreye önde başladı. İkinci yarıya da tıpkı maç başında olduğu gibi hızlı giren Gambit, rakibine fazla şans tanımadı ve haritayı 16-11 önde kapattı
Overpass haritasında TyLoo takımının daha üst düzey bir performans sergilediğini görüyoruz. İlk 6 raunt boyunca karşılıklı eco kaybetmekle geçen maçta, sonraki 9 raunt boyunca TyLoo rüzgarı esti. Rakibine sadece birkaç el vererek ilk yarıyı 11-4 geçti. Maçın ikinci yarısında da durum değişmedi. Gambit'in hızlı başlaması ve umutlanması, ardından da TyLoo'nun momentum sağlamasıyla Overpass haritası 16-8 biterek seriye eşitlik geldi.
Son harita olan Cache'de TyLoo öyle bir başladı ki, biz dahi bir an 16-0 bitecek sandık (!) TyLoo'nun durumu 6-0 yapmasından sonra bir anda kendine gelen Gambit takımı sonraki 8 eli kazanarak tekrar maça ortak oldu. İkinci haritadaki senaryonun aynısı, bu kez Gambit için işliyordu. İlk yarı 8-7 Gambit üstünlüğüyle geçildikten sonra maçın son devresinde bu kez Kazak oyuncular üstünlüğü kaybetmedi. Harita 16-9, maç da 2-1 Gambit'in oldu.
Bu sonuçla Gambit takımı alt aşamadaki yoluna devam edip SK Gaming'in rakibi olurken TyLoo, turnuvadan en erken elenen takımlar kervanına katılmış oldu. Bu akşam elenen diğer takımsa AVANGAR...
Yazan: Mert "Xaqrons" Ünal - @sporXaqrons
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