Galtier'den Yusuf Yazıcı'ya uyarı: 'Bunu halledeceğiz!'

Lille, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a karşı 1-0 geriden gelip 2-1 kazandıkları mücadelenin sevinci yaşanırken Yusuf Yılmaz ise tartışma konusu oldu.



Yusuf Yazıcı, 77. dakikada oyundan alındı ve yerine Burak Yılmaz girdi. Burak Yılmaz, 2 golü atarak takımına galibiyeti getiren isim oldu. Maç boyunca birçok fırsattan yararlanamayan Yusuf Yazıcı, kenara alındıktan sonra bu karara şaşırdı ve oyundan çıkarken teknik direktörünün elini sıkmayarak tepki gösterdi.



Maç sonrası Yusuf Yazıcı'nın tepkisi hakkında konuşan Christophe Galtier, "Maça konsantre olmak başka şey, kızgınlık başka şey. Bunu Yusuf Yazıcı ile aramızda ve sessiz bir biçimde halledeceğiz. Sahadan çıkıyorsa buna saygı göstermeli. Sebebi her ne olursa olsun. Yusuf Yazıcı'yı çıkardım ve yerine Burak Yılmaz'ı aldım, o da 2 gol attı." ifadelerini kullandı.



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GOL KRALI



Bu sezon Lille formasıyla 16 maça çıkan Yusuf Yazıcı, toplam 9 gol atıp 2 asist yaptı. Türk milli yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 6 golle zirvede yer alıyor.



