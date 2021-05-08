Galtier: 'Yetenek, cesaret, dayanışma'

Lille teknik direktörü Christophe Galtier, Lens'i mağlup edip liderliklerini sürdürdükleri derbi maçının ardından konuştu.



Galtier maçta erken gol bulmalarının avantajını kullandıklarını söylerken Burak Yılmaz'ın ikinci golüyle ilgili de övgü dolu sözler kullandı.



Galtier'in açıklaması şu şekilde:



"İdeal bir senaryo ile hızlı bir gol attık. Sonra bir de Burak'ın muhteşem golü var tabii. Planlarımızı derbi için değil iki takımın durumlarına göre hazırladık. Bu takımda yetenek, cesaret ve hepsinden önemlisi çok güzel bir dayanışma var. Odaklanarak devam edeceğiz"



