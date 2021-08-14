Galtier, Lille'i perişan etti!

Ligue 1'in 2. haftasında Lille forması giyen "Bizim Çocuklar", Nice'in başına geçen eski patronları Galtier'in büyük bir sürprizi ile karşılaştı: 4-0!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Galtier, Lille'i perişan etti!
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14 Ağustos 2021 19:52
Ligue 1'in 2. haftasında milli yıldızlarımızın oynadığı Lille, takımı şampiyon yapan teknik direktör Galtier'in başına geçtiği Nice karşısında büyük şoku yaşadı: 4-0!

Evi Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmada beklentilerin oldukça altında görünen Lille, henüz ilk yarıda 3-0 geriye düştü. Nice 1. dakikada Dolberg, 5. dakikada Boudaoui ve 45+3. dakikada Gouiri'nin penaltıdan attığı gollerle 3-0 farkı yakaladı. 63. dakikada da bir kez daha sahneye çıkan Danimarkalı golcü Dolberg, maçın 4-0'lık skorunu belirledi.

Lille'de milli futbolcularımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz karşılaşmaya 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı 65 dakika sahada kaldı. Burak Yılmaz biraz kıpırdansa dahi 3 oyuncumuz da belki de Lille kariyerlerinin en kötü maçını çıkararak etkisiz kaldı.

Lille tribünleri, geçtiğimiz sezon takımlarına tarihi bir şampiyonluk yaşatan Galtier'i maç sonunda alkışlarla uğurladı.

Açılış haftasında Metz ile 3-3 berabere kalan Lille, 2015/16'dan bu yana ilk kez bir Ligue 1 sezonundaki ilk iki maçını galibiyet alamadan tamamladı.

Bu sonuçla birlikte puanını 4 yapan Nice, 3. haftada evinde Marsilya karşısında büyük bir meydan okumaya çıkacak. Lile ise St. Etienne deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.


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