Paris Saint-Germain'de teknik direktör Christophe Galtier'in kaderi belli oluyor.



GALTIER'IN KADERİ ÇİZİLECEK



Fransız basınında yer alan habere göre, PSG'nin spor danışmanı Campos'un, bu hafta Katar'a gideceği ve kulübün sahipleriyle Galtier'in geleceğini görüşeceği belirtildi.



PSG'nin, Galtier ile yola devam etme düşüncesinin öncelik arasında yer almadığı kaydedildi.



YENİ YEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI



Öte yandan Galtier ile olası ayrılık durumunda PSG'nin teknik direktör adayları arasında Zinedine Zidane, Thiago Motta ve Jose Mourinho gibi isimlerin yer aldığı öne sürüldü.



PSG'nin Zidane için oldukça istekli olduğu ancak Fransız efsanenin takımın başına geçmesinin bir hayli zor olduğu vurgulandı. Yönetimin, Thiago Motta'ya ise takımın eski oyuncusu olması sebebiyle sıcak baktığı belirtildi. Jose Mourinho'nun ise Paris Saint-Germain'de görev almayı düşündüğü ve listeye yer aldığı ifade edildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ