Galtier hakim karşısına çıkacak!

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier, ırkçılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



Fransız basınında yer alan haberlere göre, hakkında "ırk veya dini aidiyete dayalı ayrımcılık" yaptığı şüphesiyle soruşturma açılan Galtier, Nice polisi tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı.



BASINA SIZAN MAİL



Basına sızdırılan ancak doğru olup olmadığı henüz teyit edilemeyen elektronik postalarda, Galtier'in Nice'i çalıştırdığı dönemde "kadroda çok fazla siyahi ve Müslüman oyuncu bulunmasından" şikayetçi olduğu iddia edilmişti.



SUÇLAMALARI REDDETTİ



56 yaşındaki teknik adam ise, "ırkçı ve İslamofobik yorumlar yaptığı" yönündeki suçlamaları reddetmişti.



HAPİS CEZASI ALABİLİR



Nice Savcısı Xavier Bonhomme, Fransız teknik adamın 15 Aralık'ta hakim karşısına çıkacağını açıkladı. Galtier, suçlu bulunması halinde 3 yıl hapis ve 45 bin Avro para cezasına çarptırılabilir.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ